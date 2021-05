Galatasaray puede salir campeón: que pasó en Turquía y las cuentas

La Superliga turca se puso caliente, a falta de una fecha para definir el título. Galatasaray viene de atrás para adelante y alcanzó este martes al Besiktas en la punta del campeonato, así que sueña con coronarse campeón, a pesar de que su rival tiene la primera posibilidad. Fenerbahce es el tercero en disputa y también tiene opción de quedarse con la estrella de la temporada 2020/2021.



En la jornada 39 se le dieron todos los resultados al Galatasaray, en el que no estuvo Falcao García por lesión. El club de Estambul fue el único de los tres candidatos al título que jugó de visitante, y goleó 1-4 al Denizlispor, equipo que ya está descendido y en el que fue expulsado Hugo Rodallega.



Besiktas jugó en su casa y perdió 1-2 contra Fatih Karagumruk, dando la sorpresa de la jornada y dejando escapar la oportunidad de seguir líder en solitario.



Por su parte, Fenerbahce cayó 1-2 con Sivasspor y pasó del segundo al tercer lugar. Así, las cosas quedaron apretadas para la última jornada.



Las cuentas para salir campeón

Besiktas y Galatasaray quedaron con 81 puntos, mientras que Fenerbahce quedó con 79. El 15 de mayo se jugará la última fecha en Turquía y la primera opción para coronarse campeón la tiene Besiktas: debe ganar de visitante al Goztepe y se quedará con el título sin importar otros resultados. Si empate, debe esperar que sus dos rivales no ganen. Si pierde, puede ser campeón si Galatasaray también es derrotado y Fenerbahce no gana.



Galatasaray recibe a Yeni Malatyaspor, puede ganar o empatar para ser campeón. Si gana, debe esperar que no lo haga Besiktas; si iguala, se coronará si Besiktas pierde. La derrota no le sirve, así pierdan los otros dos aspirantes.



Por su parte, Fenerbahce tiene que visitar a Kayserispor y solo le sirven los tres puntos. Se coronaría siempre y cuando Besiktas y Galatasaray pierdan, pues si empatan quedarían con el mismo puntaje y pierde ante ambos equipos en la diferencia de gol.