Real Madrid y Barcelona, entran en acción: pulso por el liderato

El Barcelona defiende su liderato tras mes y medio de parón por el Mundial en un derbi catalán frente al Espanyol al que estará muy atento el Real Madrid, que, a solo dos puntos de la primera plaza, tratará de ganar al Valladolid en una jornada en la que Pablo Machín se estrenará en el banquillo del Elche en Liga ante el Atlético de Madrid.



Una vez concluido el Mundial, la Liga española retoma el pulso para cerrar el año con una jornada que todos los equipos la afrontan con cierta incógnita por lo atípica que está siendo la temporada con estos parones a mitad de curso.

El Barcelona, que llegó al descanso muy en forma tras cinco victorias consecutivas, recibe en el Camp Nou, ya sin Gerard Piqué, retirado, a un Espanyol en dinámica opuesta que encadena cinco jornadas sin ganar en el campeonato doméstico.



Muy atento al coliseo azulgrana estará el Real Madrid, que perdió el liderato tras un irregular último tramo antes del parón. Esta jornada visitará el José Zorrilla para medirse a un Valladolid que, seis puntos por encima del descenso, ha pasado tranquilo las últimas semanas.



Por los puestos europeos



Los dos equipos vascos, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, han disfrutado del parón desde la tercera y cuarta plaza, respectivamente, aunque muy lejos de la cabeza de la clasificación.



La Real Sociedad, con 26 puntos, recibe a Osasuna, con 23, en un duelo de máxima rivalidad por los puestos europeos, igual que el partido que disputará el Athletic, con 24, frente al Betis, también con 24, en el Benito Villamarín.



El Atlético de Madrid llegó al parón tras dos derrotas y un empate que le relegaron a la quinta plaza y sembraron de dudas una temporada en la que la Liga de Campeones ya es historia. Ahora, retoman la Liga en el Metropolitano ante un Elche comandado por Pablo Machín, cuarto técnico que se sienta en el banquillo del equipo ilicitano en el campeonato tras Francisco Rodríguez, Alberto Gallego y Jorge Almirón.



El objetivo de Pablo Machín es dar la sorpresa ante el Atlético y empezar a enderezar el rumbo del Elche, hundido en la tabla con solo cuatro puntos, a ocho de la salvación.



La lucha por el descenso



Más cerca de salir de los puestos de descenso está el Sevilla, que está viviendo una temporada para olvidar y afronta esta segunda parte de la Liga con optimismo por partir de cero.



El primer rival tras el parón es el Celta de Vigo, al que no le va mucho mejor al estar solo un punto por encima del descenso. Por tanto, el partido entre ambos clubes se antoja como un inexplicable duelo directo por la zona baja.



También en descenso ha pasado estas últimas semanas el Cádiz, que disputará un derbi andaluz de sensaciones contrapuestas frente al Almería, que, cinco puntos por encima de la zona de peligro, no se puede descuidar para no meterse en apuros.



En el Estadio de La Cerámica Villarreal y Valencia, noveno y décimo, respectivamente, y separados por solo dos puntos, disputarán un derbi en el que el objetivo es ganar para acercarse a la zona de promoción.



Ese mismo objetivo es el que tiene el Rayo, que llegó al parón lanzado y está a solo dos puntos de Europa. Mientras espera al 1 de enero para contar con Raúl de Tomás, esta semana visita Montilivi para medirse a un Girona que la pasada semana mostró una mala imagen cayendo eliminado de la Copa del Rey ante el Cacereño, de inferior categoría.



La jornada se completa con el partido entre el Getafe, en una delicada situación por su cercanía con el descenso, y el Mallorca, que espera retomar el campeonato tal y como lo dejó, con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros.



Los próximos partidos



Viernes 30 diciembre

11:00 am | Getafe – Mallorca

1:15 pm | Celta de Vigo – Sevilla

1:15 pm | Cádiz – Almería

3:30 pm | Valladolid – Real Madrid



Sábado 31 diciembre

8:00 am |Barcelona – Espanyol

10:15 am | Real Sociedad – Osasuna

10:15 am | Villarreal – Valencia



EFE