¡Salud, Real Madrid es campeón! Jugadores determinantes en el título

¡Chapeau! Real Madrid es el nuevo campeón del fútbol español, adjudicándose así su liga número 34. El equipo de Zinedine Zidane protagonizó un regreso postpandemia perfecto, ganando absolutamente todos los partidos que disputó.

​

Dicha hazaña tuvo varios pilares que fueron fundamentales a lo largo de la temporada y acá en Futbolred los recordamos:

Thibaut Courtois: Su llegada estuvo plagada de incertidumbres, algunos errores y actuaciones no tan importantes generaron dudas sobre su contratación. Pero con el pasar del tiempo, el belga se afianzó y comenzó a elevar su rendimiento. Salvó en innumerables veces al equipo y hoy es el arquero menos vencido del campeonato (20 goles recibidos en 34 partidos jugados).

​

Sergio Ramos: El líder indiscutido del grupo, no solo desde la defensa sino también con anotaciones decisivas. Suma nada más y nada menos que diez anotaciones, su valla es la menos vencida y su motivación a los demás jugadores es notable.

​

Raphael Varane: Atrás quedó el chico que trajo Mourinho con más dudas que certezas. Hoy es una realidad. El francés es de los mejores centrales del mundo y lo demuestra con sus números: roba de a cinco balones por partido, da 45 pases buenos por partido y es el complemento ideal de Ramos.



Carlos Casemiro: De 37 jornadas disputadas fue titular en 33, es de los pocos que no tiene cambio fijo y aun así juega como si estuviera peleando la posición. Es el equilibrio del equipo de Zidane: aporta en materia ofensiva como cuarto máximo anotador del club (4) y es vital en defensa (recupera de a nueve balones por encuentro).



Federico Valverde: Sin duda alguna, la gran sorpresa de la temporada. El uruguayo convenció a Zidane por su polivalencia y despliegue. Jugó como mediocentro, interior e incluso abierto por derecha, siempre rindió. Su índice de faltas es increíblemente bajo (0.77 por partido), solo fue amonestado una vez y recupera casi cuatro balones por juego. Enorme futuro tiene el uruguayo.



​Karim Benzema: El mejor del Real Madrid a lo largo de la temporada 2019-20. Absolutamente cada decisión que toma dentro del terreno es buena, sabe cuándo jugar en colectivo o hacer una jugada individual. Su poderío goleador aumentó increíblemente (es segundo en la carrera por el Pichichi) y es cuarto en la tabla de asistidores. Sin duda alguna, el MVP de La Liga.