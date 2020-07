'Hoy Benzema es mejor que Messi': histórico argentino crea polémica

Una nueva polémica se vive en España luego de que el histórico argentino Hugo ‘El Loco' Gatti, señalara que en el momento, Karim Benzema está en mejor nivel que Lionel Messi, asegurando que su compatriota desde hace rato no viene pasando por su mejor momento.

"Yo lo vengo diciendo. Messi es un crack y todo lo que vos quieras, pero Benzema hoy es mejor que Messi. Es superior que Messi. Hace rato que no está bien Messi, quien ve fútbol sabe que no está bien, te das cuenta", precisó Gatti en el programa ‘El Chiringuito'.

Asimismo, el exarquero indicó que el francés del Real Madrid es el pilar del equipo, añadiendo: "Benzemá está rindiendo mucho más que Messi. Lo que está haciendo Benzemá, hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Real Madrid, sacando a Cristiano, que hace lo que hace él. Benzema es el Madrid, es todo, presencia, goles, habla, está metido. Messi no está, pero así y todo es Messi, pero no es el que queremos ver. Hoy no gana un partido".

Por último, Gatti aseguró que a pesar del presente de Lio Messi, sabe que el astro argentino va a superar el momento de bajón, pero que hay que tener en cuenta la edad que tiene, pues ya las condiciones no son las mismas: "Messi lo va a superar, pero ese Messi que corría en el aire no lo van a ver más. Es la lógica del deportista. Queda el talento. Es una cosa lógica, son 33 años, te agarra un bajón. Ese Messi que corría en el aire ya no lo vamos a ver. A partir de los 30 años los deportistas empiezan a caer", concluyó.