¡Polémica! ¿Real Madrid se hartó de Vinicius? ¿Lo llaman 'chupón'?

Real Madrid avanzó con autoridad en Champions League tras vencer a Atalanta 4-1 en el global, y en el partido de vuelta mucho de la victoria tuvo que ver con las descolgadas siempre punzantes y peligrosas del brasileño Vinicius Jr. Para Zidane su tarea fue determinante.

De hecho fue el hombre más inquieto en el ataque y generó el gol que Ramos cambió por gol, pero dentro del vestuario el joven de 20 años no las tendría todas consigo, a pesar de su rendimiento.



El diario Sport de Barcelona abrió el debate al asegurar que en la plantilla ven con preocupación sus evidentes problemas de definición y que no lo apoyan como deberían: "el brasileño muestra su talento con discreción y arriesga lo justo por la presión interna de unos compañeros que le niegan la confianza que necesita para dar salida a su creatividad. Es el mejor regateador del Real Madrid de largo, destaca cuando tiene espacios, pero le falta puntería y precisión en el pase que provoca el rechazo de un equipo que no acaba de respaldarle".



El medio recuerda aquel audio que se filtró en el partido contra B. Monchengladbach por Champions cuando Benzema, en pleno túnel justo antes de salir, dijo a sus compañeros en francés: “Hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él. Madre mía. Juega contra nosotros”.



En ese momento fue un escándalo pero luego las cosas se manejaron como asuntos privados del vestuario y ya. Pero, según la fuente, desde ese momento quedó claro que "le han colgado una etiqueta de chupón a su espalda".



Otro hecho que destaca la fuente es una imagen que dio mucho de qué hablar en el reciente partido contra Atalanta: Vinicius arrancó casi desde su área por el lateral, propuso una pared, se la devolvieron perfecta y él recorrió todo el campo rival controlando el balón, sacando al portero y... definiendo afuera, pegado al palo. El capitán Ramos se tiró al suelo para lamentarse, lo que se consideró algo exagerado pero justificado después de semejante jugada.



¿Tiene Vinicius 'el enemigo en casa' como dice Sport? Habrá que ver qué pasa en los próximos días en la cancha y en el camerino...