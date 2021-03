Increíble declaración: la reacción de Muriel tras su gol a Real Madrid

Fue un golazo el que marcó este martes Luis Fernando Muriel en el estadio Alfredo di Stéfano al Real Madrid, que significó el descuento de Atalanta en la derrota 3-1 contra los merengues, en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League, y que terminó en la eliminación del equipo italiano.



Un magistral cobro de tiro libre del colombiano fue el mejor gol del partido y de la serie, que terminó con marcador global de 4-1 para los dirigidos por Zinedine Zidane.



“La consiga siempre fue venir a hacer dos goles, el hecho de que nos hayan marcado no nos cambió. Salimos a buscarlo, nos corta las piernas el segundo gol, a partir de ahí sentimos más difícil la cosa, creamos ocasiones pero nos vamos con las manos vacías. Cuando se juega con estos equipos hay que jugar casi perfecto, cometimos errores que nos costaron la eliminatoria. Cuando se juega con estos equipos te cobran siempre”, dijo Muriel en declaraciones a ESPN.

Y pese al gol histórico que le marcó al Real Madrid, Muriel sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por la hermosa anotación a los merengues.



“En ese momento uno no piensa nada, marcar el gol en ese momento no significa nada, faltaba muy poco tiempo, personalmente es algo lindo pero no me sabe a nada después de la eliminación”, comentó el colombiano.