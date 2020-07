¡Terminó el 'reinado'! Zidane da mala noticia a James contra Athletic

James Rodríguez venía de ser convocado en los partidos del Real Madrid tras el regreso. Es cierto que no tuvo muchos minutos y solamente disputó un partido como titular. Ahora, el colombiano no hace parte de la lista de convocados para el partido de este domingo contra Athletic.



Las horas previas y días anteriores, James tuvo interacción con la prensa y mostró su inconformismo por su no partida al Atlético de Madrid y por no estar del todo bien en el club blanco, pues busca tener más minutos en el conjunto merengue.

Ante esto, Zidane no puso problema y no le encontró polémica, dándole la razón al colombiano. Ahora, en este nuevo compromiso, vital para los blancos, James no hace parte de la lista y se un a Varane, lesionado, y a Eden Hazard, grandes ausencias en esta lista.

Recordemos que el Real Madrid es líder y está por 4 puntos encima del Barcelona. Este partido es clave y podría definir la Liga de España para los blancos. Una victoria revive al club culé.