¡Más rajados que aprobados! Ancelotti, con dudas en el esquema

Pese a tener carácter amistoso, era la primera presentación en público del nuevo Real Madrid al mando de Carlo Ancelotti. Pese al triunfo por 2 a 1 contra Rangers, hay cosas que dejaron más preocupado que alentado al estratega, respecto a su esquema y onceno, apuntándole a la nueva temporada, donde no se han dado los grandes fichajes, salvo el de Alaba.



Nómina mixta, dando minutos a suplentes y canteranos que buscan ganarse un lugar en el pensamiento táctico y posicional de Ancelotti. Dos jugadores se destacaron, Rodrygo, con su desequilibrio, como buen extremo, encantó a su jefe. Desequilibrio, una de sus principales características, buscando imponer la velocidad en el frente de ataque. Anotación y destellos de picardía, la necesaria para buscar triunfar en el Real Madrid.



En el arco estuvo Lunin, el juvenil que será segundo portero bajo el mandato del italiano. Buenas atajadas y seguridad, siendo el relevo perfecto para Courtois, quien parece que no tendrá competencia alguna para quedarse con el arco blanco.



Sin embargo, la actuación de Marcelo, Isco, Odriozola y demás no convence. Cabe destacar que gran parte de los titulares y pesos pesados, por su nivel actual, no hizo presencia en Escocia, porque algunos apenas se están integrando a la pretemporada, tras culminar sus compromisos en Eurocopa y Copa América.



Dentro de los planes de Ancelotti, está en tener a Courtois, Militao, Modric, Kroos, Alaba y Bale como la posible medula espinal del Real Madrid. Sin contar con Varane, que está de salida para el Manchester United.