¡Qué susto, Zidane! El hombre clave de Real Madrid que aun no renueva

Son días para hablar de la necesaria remontada contra Manchester City, de cómo descifrar el esquema de Guardiola para darle vuelta al 2-1 de la ida en el Bernabéu y hacer de la atípica temporada 2019/2020 una fiesta blanca.

Pero los periodistas hacen preguntas y descubren cosas en momentos que nadie espera. Así, como Esporte Interativo de Brasil, que en una entrevista a Casemiro puso el dedo en la llaga: "Cómo están las negociaciones sobre su renovación?", preguntaron. “Es una pregunta difícil de responder”, dijo el mediocampista.



¡Y resulta que Casemiro, el hombre clave del mediocampo 'merengue', el insustituible para el técnico Zidane, todavía no renueva! No será el momento para el tema, como dice el propio jugador, pero la incertidumbre es muy inoportuna de cara al duelo de Champions League.



“No es momento de hablar de eso, es momento de hablar del Manchester City, estamos pensando al 100% en eso. El club está en una situación complicada y en el momento oportuno mi agente responderá a esa pregunta”, explicó el brasileño.



Dicen que Florentino Pérez no duda de un acuerdo, pero también que en el entorno de Casemiro entienden la importancia capital que tiene en el equipo y esperan que la negociación sea coherente con su peso en la plantilla.



Casemiro se oculta tras la Champions: “Ellos no podrán contar con el factor público y quizás eso nos puede favorecer un poco... pero los jugadores son los mismos, el entrenador es el mismo y todos sabemos que la dificultad es la misma. Ellos también son un gran equipo”, indicó. “Ellos se han preparado bien y va a ser un partido muy bonito, muy difícil para los dos, ellos tienen la ventaja del resultado de la ida pero somos el Madrid y aquí están los mejores, sabemos que tenemos posibilidad de pasar”, concluyó.



Ese sí que es un dolor de cabeza... y un mensaje para los demás: sean pacientes que si Casemiro todavía no renueva, a todos les espera una larga fila.