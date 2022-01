Carlo Ancelotti confirmó pésimas noticias para Mojica y Helibelton

Tras el igualado partido por Copa del Rey de esta semana, Elche, con Helibelton Palacios y Johan Mojica disponibles, vuelve a verse las caras con el Real Madrid, esta vez por LaLiga 2021-22.

El técnico italiano Carlo Ancelotti no tuvo sorpresas negativas en el último entrenamiento antes de recibir al Elche este domingo y recupera al meta belga Thibaut Courtois, al defensa brasileño Éder Militao y al delantero francés Karim Benzema respecto al duelo copero del último jueves frente al mismo rival.



El español Dani Carvajal sigue aislado tras dar positivo hace una semana durante la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí; sus compatriotas Marco Asensio y Jesús Vallejo se recuperan de sendas roturas musculares en la pierna izquierda; y el hispano-dominicano Mariano Díaz, con molestias musculares.



Si todos siguen el plazo previsto, estarán disponibles para el siguiente encuentro del Real Madrid del próximo 2 de febrero, en su visita al Athletic Club para la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey.



Antes, en el duelo liguero frente al Elche, Ancelotti contará casi con su once de gala; Lucas Vázquez repetirá en el lateral derecho en lugar de Carvajal y maneja la duda del brasileño Rodrygo Goes o el belga Eden Hazard en el extremo del mismo carril. Por su parte, el galés Gareth Bale volvió a entrenarse sin problemas y, si el italiano lo considera, podría volver a jugar con el Real Madrid cinco meses después.