¿Habrá competencia en el Madrid? Hakimi insiste en cumplir su sueño

Con el futuro incierto, uno de los jugadores más destacados de la presente temporada del Borussia Dortmund es el marroquí Achraf Hakimi, quien ha sido titular en la mayoría de partidos de la Bundesliga y no pasa por desapercibido por Zinedine Zidane. Alejandro Camaño, representante del lateral derecho, aseguró que el futbolista sueña con la titular del Real Madrid, equipo dueño de sus derechos, pero sabe que es una situación difícil debido al buen rendimiento que tiene Dani Carvajal en la posición.

"Se incorporará al Madrid cuando acabe el campeonato. Veremos después qué pasa. Pretende jugar partidos, como este año, que ha estado en todos los partidos de titular. No hay ninguna prisa, la única pretensión es jugar partidos en ese camino de la formación", afirmó el representante en entrevista con Onda Madrid.



"Con el Madrid hay un diálogo magnífico, y pretenden tenerlo siempre en su radar y nosotros lo que no queremos es alejarnos demasiado del Madrid. Así que llegaremos a un acuerdo para lo que sea, para que se quede o se vaya, pero sin olvidar que el objetivo es jugar algún día en el Madrid que para él es el mejor equipo del mundo. Puede ser un camino corto si el Madrid le ofrece quedarse ya o más largo en caso de que no se quede, pero el objetivo siempre es el mismo, acabar en el mejor equipo del mundo", precisó.

Por último, el ejecutivo aseguró que el equipo merengue no pierde de vista a Hakimi, resaltando que el jugador de 21 años quiere contar con la misma participación que tiene el Dortmud: "El Madrid lo que dice es que el jugador está dentro de los jugadores que quiere formar. Lo que pasa es que Achraf es un jugador distinto, ha testado a un nivel extraordinario y de alguna manera tiene todas las opciones de volver, sabiendo que en el Madrid está uno de los mejores laterales del mundo y es también un objetivo de lucha por llegar al nivel".