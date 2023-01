Atlético de Madrid vs Barcelona y otros partidazos: inicia LaLiga 2023

LaLiga española alzará el telón competitivo a 2023 tras el siempre emocionante aperitivo copero de la semana con dos duelos estelares y de alto voltaje: Atlético de Madrid-Barcelona y Villarreal-Real Madrid.



Después de que la última jornada de 2022 dejara a barcelonistas y madridistas empatados en cabeza por el tropiezo de los azulgrana en el derbi ante el Espanyol, ambos solventaron con notables apuros los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en Alicante y Cáceres, como preludio a esos dos exigentes encuentros en el Cívitas Metropolitano y La Cerámica.

El Atlético de Diego Pablo Simeone, cuarto clasificado, rompió la racha de empates en casa con su triunfo ante el Elche y ahora reta al líder dispuesto a repetir los resultados de las dos últimas campañas en el Metropolitano, en las que ha ganado al Barcelona en casa sin encajar gol alguno.



Será el del domingo nuevamente un duelo de estilos, de altos vuelos, un choque clásico con grandes atractivos, con la baja por sanción del polaco Robert Lewandowski y de Jordi Alba en el bando azulgrana y el faro indiscutible de Antoine Griezmann en los rojiblancos, pero sobre todo con la necesidad de ambos de la victoria.



Los de Simeone buscan afianzarse en la zona Champions y los de Xavi Hernández retener el liderato. Sabrán el resultado del otro gran partido de la jornada, el Villarreal-Real Madrid, que se disputará el sábado en La Cerámica, un encuentro tradicionalmente difícil para el cuadro blanco, que ha encadenado cinco empates en el feudo del 'submarino añadido'.



Estrenó el Villarreal la remodelación de su estadio con una apurada remontada ante el Valencia en el último partido del pasado año, lo que le acercó a Europa y, reforzado por su buena racha, lanza otro órdago al cuadro del italiano Carlo Ancelotti, que solventó con dificultad su visita a Valladolid con un doblete del francés Karim Benzema, recuperado para la causa tras su frustrada participación mundialista y que se encomendó a una acción brillante de Rodrygo Goes para sobrevivir en Cáceres.



La Real Sociedad defenderá su tercera posición en Almería, donde el equipo andaluz ha protegido su escalada con cuatro victorias seguidas. El momento de forma y juego de los de Imanol Alguacil es su mejor aval.



Tras empatar a cero en el Benito Villamarín para despedir 2022, Betis y Athletic, que cierran los puestos europeos, se enfrentarán a Osasuna en San Mamés y Rayo en Vallecas, dos rivales muy capacitados para darles un disgusto que además están heridos por sus últimos tropiezos.



El Sevilla de Jorge Sampaoli tiene que comenzar a reaccionar sin más dilación. Antepenúltimo, sin conocer la victoria desde octubre, no le queda otra que amarrar los puntos ante el Getafe de Quique Sánchez Flores, que esbozó una reacción liguera al ganar al Mallorca, pero sucumbió en la Copa ante el Levante.



La goleada copera en Linares, 0-5, con un triplete del marroquí Youssef En-Nesyri, debe ser el punto de partida a la recomposición. El colista Elche, único que aún no conoce la victoria y que además cayó en el torneo del k.o. ante el Ceuta, recibirá al Celta, que tan solo tiene un punto de margen respecto al descenso y que también se despidió de la competición copera ante el Espanyol.



El Cádiz, penúltimo, visitará al Valencia en Mestalla, donde el conjunto andaluz no gana desde noviembre de 1988 y la necesidad de terminar con esta racha es importante, aunque los de Gennaro Gattuso precisan los puntos en su anhelo de regresar a Europa.



Mallorca y Valladolid, este tocado por su eliminación copera, ofrecen un choque intenso entre dos equipos, el del mexicano Javier Aguirre y el de José Rojo 'Pacheta', que quieren recolectar cuanto antes puntos para no pasar apuros, al igual que ocurre en el duelo catalán Espanyol-Girona.



Programación de la jornada 16



Viernes 6: Elche-Celta y Valencia-Cádiz.

Sábado 7: Villarreal-Real Madrid, Mallorca-Valladolid y Espanyol-Girona.

Domingo 8: Almería-Real Sociedad, Rayo Vallecano-Betis, Sevilla-Getafe y Atlético de Madrid-Barcelona.

Lunes 9: Athletic-Osasuna





EFE