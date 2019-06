¡No lo descarten! Neymar iría a Real Madrid si un peso pesado va a PSG

Un posible canje se planteó en las últimas horas para buscarle una salida a la difícil situación de Neymar Jr. en el PSG.

Según el diario británico The Mirror, el regreso al FC Barcelona no es la única opción del astro brasileño, ahora que el catarí duelo del club de París le abrió la puerta de salida aunque con una costosa condición: los 220 millones de euros que él pagó hace dos temporadas.



¿Cómo cubrir semejante cantidad? PSG quiere a un peso pesado del Madrid en canje: el mediocampista Casemiro.



Claramente, la opción no es simple, tratándose de una pieza clave en el triplete de la Champions League entre 2016 y 2018, que además cuenta con toda la confianza del DT Zinedine Zidane.



Pero como el equipo está en reestructuración después de una temporada para el olvido y además se dice desde España que la llegada de paul Pogba es "inevitable", la continuidad de Casemiro estaría en duda, lo que aprovecharían los franceses para hacer su negocio.







Asegura The Mirror que ya hace tiempo el PSG sigue los pasos del volante brasileño como reemplazo de Thiago Motta.



Tratándose de un 'galáctico', que está valorado en 60 millones de euros en Transfermarket pero podría llegar fácilmente a los 100 millones, Real Madrid podría considerar la operación por los otros 100 millones.



La duda es: ¿después de invertir cerca de 220 millones de euros en tres jugadores (Hazard, Jovic y Rodrygo), es prioritario un fichaje como el de Neymar? Ahí está la cuestión.



Y si Casemiro se agregara a un acuerdo que involucra a Neymar, se reduciría drásticamente el diseño que tendría que considerar Real.