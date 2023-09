Modric se sinceró sobre su nuevo rol en la plantilla de Real Madrid

Luka Modric podría estar viviendo su última temporada en Real Madrid. El croata ha perdido protagonismo en el equipo por la llegada de nuevos jugadores y ha sido titular en uno de los cuatro partidos del club esta temporada.



Pues bien, el mediocampista analizó su situación y la actualidad del equipo en diálogo con el medio croata Sportske Jutarnki.



“Estoy completamente tranquilo, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano tendré oportunidades. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel. Sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid lo necesita”, dijo sobre su actual situación en el Madrid.

Por su parte, reveló la condición para quedarse en España este año: “Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados...Nadie está contento cuando está fuera del juego. No me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol y del Madrid. Después de todo en mi carrera, en la que no estoy seguro de haber estado en la banca durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña. Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos. Ciertamente no me hundiré ni flaquearé por eso”.



Además, habló de cómo se dio la renovación y de la oferta de Arabia que tuvo: “El Madrid expresó su deseo de que continuara en la primavera pasada y yo tenía el mismo deseo. Nos sentamos y rápidamente llegamos a un acuerdo. Llevo 12 años en el Madrid y nunca hemos tenido problemas. Nuestra relación es extraordinaria. Hubo ofertas. Sólo si el Real no me quisiera, entonces consideraría otras opciones. Estoy feliz y realizado en el Madrid y mientras sea así no pienso en otras opciones. Tampoco necesito aumentar mi ego con grandes ofertas. Sólo quiero disfrutar de cada momento en el fútbol y en la Madrid, no me pongo límites”.



Por otro lado, se refirió a su relación con Toni Kross y cómo ve el futuro de ambos: “No nos rendimos, aunque somos conscientes de que se acerca el final de la historia. Es algo natural. Es cierto que es cuatro años más joven, pero él tiene una visión diferente a la mía sobre la duración de su carrera. En cualquier caso, Toni es un gran tipo, no sólo una clase extra en el campo, y estoy feliz de que podamos disfrutar juntos del final de nuestras carreras”.



Finalmente, Modric también habló de la salida de Karim Benzema, tema que no había tratado antes: “Claro que lo extraño, porque estuvimos juntos 11 años. Siento la misma nostalgia que con cada partida de mis compañeros y amigos, como Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo... Todas estas son clases adicionales. Estuvimos mucho juntos, ganamos mucho y nos regocijamos, son relaciones especiales, conectadas para siempre”.