¿Llegará ante Colombia? Chile pierde figura para juego con Uruguay

Sorpresa de última hora en la convocatoria de la Selección de Chile. Y es que la figura del combinado austral, Alexis Sánchez no se montó en el avión para el duelo ante Uruguay que marcará el inicio del proceso chileno en las Eliminatorias.



De acuerdo a varios medios chilenos, el técnico Eduardo Berizzo decidió dejar al jugador de Inter de Milán debido a que no está en condiciones para el duelo en el estadio Centenario.



Las probabilidades de que el jugador no viajará eran altas desde la noche ya que Berizzo señaló que el futbolista se sometió a una serie de estudios antes de sumarse a las prácticas.

“Alexis ha sido sometido a exámenes médicos en relación con su fichaje y queremos ser cautelosos en cuanto a su situación física”, mencionó el estratega.



De igual manera, el entrenador ya anticipaba su posible baja para el duelo ante Uruguay: “Estamos evaluando su salud y su estado físico, minuciosamente. Resolveremos si se integra el partido del viernes o si mantendremos la esperanza de contar con él para el partido del martes (contra Colombia)”.



Cabe señalar que ante la baja de Sánchez, Chile podría contar en la titular con Alexander Aravena, jugador de Universidad Católica y que ha tenido un buen rendimiento individual pese a la irregular campaña de su equipo.