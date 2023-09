Se detuvo otra liga en Sudamérica: fútbol uruguayo entró en paro

Tras lo sucedido con el fútbol boliviano que detuvo y anuló su torneo en progreso por presunta red de corrupción, ahora es el fútbol uruguayo el que se parará por la no aprobación de un nuevo Estatuto del jugador.



La decisión fue tomada este jueves tras una reunión entre la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, posterior al Consejo de la Liga Profesional donde no se votó a favor del nuevo estatuto que pretende mejorar la condición salarial de los jugadores de Segunda División.



El consejo no votó a favor por tres razones claves: porque se entregó el mismo día del Consejo cuando hay que hacerlo 48 horas hábiles antes, el estatuto es un borrador del proyecto final, con las modificaciones pertinentes y la votación de un nuevo estatuto no estaba en el orden del día.

Esto significa que no habrá fútbol en ese país durante el fin de semana y además se menciona que el paro es por tiempo indefinido, una medida que se toma mientras continúa el diálogo y las negociaciones entre todas las partes.



“Resolvimos no competir el fin de semana. Hay clara voluntad de algunos clubes de no aprobar lo que proponemos. Hace dos años que estamos negociando. El punto más importante es el aumento del salario mínimo ($29.538) de los clubes de la B, se le han buscado soluciones y entendemos que la AUF planteó una financiación, pero no vemos nada importante como para que no se apruebe", mencionó Diego Scotti, presidente del gremio de futbolistas en diálogo con Sport 890.



Y agregó: "Nosotros seguimos entrenando, entendiendo que tenemos un documento consensuado que no vemos el motivo por el que no se tiene que aprobar. Si hay buena voluntad, esto se puede solucionar".



De igual manera, Scotti se refirió a las exigencias que pide el gremio para seguir con la actividad: “Estamos pidiendo el aumento del sueldo mínimo y lo queremos aprobado dentro del convenio colectivo. No fuimos al paro antes porque la AUF dio un poco una solución en ese punto, pero el futbolista recibe $22.000 líquidos y ante ese monto, cómo afrontas la carrera. Nos tenemos que alimentar bien, zapatos que son costosos, descansar, exigencia física y no podemos trabajar de otra cosa, más allá de que muchos jugadores lo hacen porque los salarios no alcanzan".