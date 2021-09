No se cansa de callar bocas: así fue la emotiva reflexión de Suárez

Aunque para muchos parezca el mejor de los sueños, la vida del futbolista tiene muchas aspectos que pocos serían capaces de soportar. aspectos como la presión, las críticas, los reclamos y demás, son detalles que pueden bajar de tono a cualquiera.



Ahora bien, si se lleva todo lo anterior a la cotidianidad, la situación se hace insostenible. Justamente al respecto, el experimentado Luis Suárez dejó una emotiva reflexión tras brillar este martes en la liga española.

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid aseguró este martes, después de firmar un doblete ante el Getafe que dio la victoria a su equipo (1-2), que todos en la elite tienen que estar acostumbrados a "vivir con las críticas".



El Atlético de Madrid acumulaba dos partidos sin marcar goles y el delantero charrúa apenas sumaba uno en Liga esta temporada. Sin embargo, a Luis Suárez no le importan las críticas que ha podido escuchar en la última semana.



"Creo que hay que estar acostumbrados a convivir con las criticas. En la elite hay que convivir con eso. No bajo los brazos. No me hundo por una critica y no me creo el mejor por recibir halagos", declaró.



Después, habló sobre el partido y dijo que su equipo consiguió darle la vuelta a una situación difícil: "Tenemos que dar más y este resultado nos da alas para seguir mejorando. El rival tiene su fuerte y su forma de presionar y atacarnos. Tenemos cosas que mejorar, solucionar algunas cosas que no hacemos bien. A mejorar porque recién ha empezado la Liga", culminó en declaraciones a Movistar Plus.