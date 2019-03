Messi y el club que sigue: 'Me encantaría terminar mi carrera ahí'

Su palabra era muy esperada. Rusia 2018, la nueva selección, Lionel-Scaloni, su regreso con la camiseta albiceleste para el cruce con Venezuela, la Copa América. Y Lionel Messi finalmente habló. Lo hizo en el programa radial 'Club 947'. El astro recordó, también, a su primer amor: Newells. "Me encantaría terminar mi carrera ahí, pero no es fácil", deslizó la Pulga, dejando un futuro para su retiro.

Messi dejó entrever que un hipotético regreso a Rosario dependerá también de lo que piense su familia. "El hecho de volver a la Argentina no es sencillo. Thiago está más grande y ya toma algunas decisiones. Por otra parte, también, por la edad que tiene se adaptaría muy rápido. Veremos. Reconozco que sí, que me gustaría sacarme ese gustito de jugar en Newell's. Pero sinceramente, hoy no sé qué va a pasar", aseguró.



Por otro lado, el rosarino afirmó que es hincha de la Lepra desde chico gracias a sus familiares y dejó de lado los rumores que aseguraban que era simpatizante de River. "No sé por qué se dice que soy de River, soy de Newell's desde chiquito, siempre lo dije. Lo es toda mi familia, o casi toda mi familia. Fui a ver el clásico en Madrid por la Libertadores a modo de espectáculo, nada más. Sin preferencias. Tal vez nunca más vuelva a suceder y quería que Thiago lo pudiera ver", recalcó.



