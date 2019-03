Para Basile, Simeone es quien debe dirigir la Selección Argentina

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, es el indicado para dirigir al seleccionado argentino de fútbol, dijo el técnico retirado Alfio Basile. "No me gusta hacer nombres, pero yo soy hincha de Simeone", señaló Basile, quien estuvo al frente del equipo en los últimos títulos obtenidos por Argentina, en las Copas América de 1991 y 1993.

"Con mi Selección, (Simeone) es uno de los que jugó todos los partidos y me sacó campeón de todo. Yo lo quiero mucho", añadió "Coco" en una reciente entrevista con Reuters.



El "Cholo" Simeone, que integró el seleccionado del país sudamericano entre 1988 y 2002, dirige con éxito el Atlético Madrid desde 2011 y firmó este año un nuevo contrato hasta 2022.



Sin embargo, el deslucido desempeño del equipo que dirige Lionel Scaloni en la reciente fecha FIFA, que fue la última antes de la Copa America de Brasil, provocó cuestionamientos de la prensa local hacia el DT que este año fue confirmado en el cargo.



Scaloni "tuvo la suerte que ninguno tuvo antes (...) Nadie quería agarrar, los (técnicos) que están en Europa no quieren venir", indicó Basile, luego de la sorpresiva derrota albiceleste por 3-1 ante Venezuela y el triunfo 1-0 sobre Marruecos.



Para el prestigioso extécnico, el principal problema es la incorrecta elección de los futbolistas para acompañar a Lionel Messi, por lo cual el astro no logra destacarse como en el Barcelona.



"Tenés que saber elegir, es fundamental saber elegir", dijo Coco. Basile, de 75 años, dirigió el seleccionado en dos etapas, la primera entre 1991 y 1994 y la otra entre 2006 y 2008. En su extensa y exitosa carrera, también fue entrenador de Boca Juniors, Racing Club y Atlético de Madrid.