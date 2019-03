Messi no aguantó más y desmentió lo que se dice de él y la selección

Lionel Messi dijo este viernes que "se hizo costumbre mentir" sobre él en Argentina y consideró que le critican tanto si va como si no va a la Albiceleste, después de la polémica que levantó que en la última fecha de selecciones jugara el primer partido pero quedase descartado por lesión para el segundo.

"Se hizo normal, como una costumbre mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, darme siempre que voy a la selección, darme cuando no estoy, continuamente. Y la verdad es que me da un poco de bronca", afirmó Messi en declaraciones a la radio argentina Club Octubre.



El cinco veces Balón de Oro lamentó que "la gente cree lo que se dice" y por eso decidió hablar tras una semana complicada, en la que regresó a la selección nueve meses después de su última aparición. Su esperado regreso culminó con una derrota por 3-1 ante Venezuela en un amistoso en

Madrid en el que fue titular y jugó los 90 minutos, tras el cual se marchó de la concentración por problemas con la pubalgia que arrastra.



En Argentina, los medios criticaron la dureza de la derrota ante la Vinotinto, así como que se ausentara del segundo encuentro, y cuestionaron el alcance de la lesión y el compromiso del de Rosario con la celeste y blanca.



"Yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre, vengo entrenando poco", explicó Messi, quien reveló que los días de descanso le vinieron "bárbaro" para afrontar "lo que viene ahora" con su equipo, la fase decisiva de una temporada donde aspira a Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

Se hizo normal, como una costumbre mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, darme siempre que voy a la selección, darme cuando no estoy, continuamente. Y la verdad es que me da un poco de bronca

El futbolista del Barcelona aseguró que "no había nada arreglado de antemano" con el seleccionador, Lionel Scaloni, para descansar el segundo partido contra Marruecos, que él quería jugar "los dos". "Me encuentro cada vez mejor pero todavía no la limpié del todo (la pubalgia), también tengo que prevenir cosas", aseveró.



Asimismo, fue la primera vez que el delantero habló del Mundial de Rusia 2018, en el que el combinado argentino cayó en octavos de final ante la campeona Francia. "Costó volver a hablar porque fue un golpe muy duro, de los peores que me tocó vivir en la selección, se dio todo mal desde el principio", analizó.



Messi recordó que tras la derrota en el segundo partido contra Croacia se juntaron todos "como hacen los grandes grupos" porque si no se despedían del Mundial: "iba a ser uno de los mayores fracasos de la historia de la selección". Tras la eliminación contra los galos, solo pensó en encerrarse y "hacer el duelo solo" junto a su familia.



El astro argentino defendió a su generación, cuestionada en el país austral al no haber ganado ningún título, y consideró que fue "maltratada" como ninguna otra generación anterior en Argentina. "Llegamos a una final del mundo, llegamos a dos finales de Copa América y siempre tuvimos quilombo (lío) con el periodismo", opinó.