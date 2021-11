¿Lo toman o lo dejan? La única forma en que Messi regresaría al Barça

Han pasado ya varios meses desde su salida, pero los hinchas y en general el entorno balugrana no superan la partida de su máximo ídolo, Lionel Messi. El astro argentino ahora tiene su enorme talento al servicio del París Saint-Germain.

En una entrevista realizada por el diario ‘Sport’, Messi hizo declaraciones públicas en las que manifestó su deseo de volver a la institución culé, pero no de la forma en que todos anhelan y esperan.



Siendo preguntado justamente por un eventual regreso, el rosarino de 34 años dijo: “Sí. Siempre lo dije, me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil. Poder sumar y ayudar a que el club esté bien”.



Hasta ese momento, los aficionados se ilusionaron con la vuelta de su referente tras una corta experiencia en territorio francés. Pero no podrían estar más alejados de la realidad.



“Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona o no, o si va a ser de otra manera”, complementó. así pues, su regreso estaría enmarcado en un futuro a medio plazo, cuando ya esté retirado y dispuesto a cumplir con algún rol administrativo.



Eso sí, dejó muy claro su amor por el equipo catalán: “Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo”.



Este fue un pequeño fragmento que publicó ‘Sport’ de la charla en exclusiva con Lío. La entrevista completa saldrá en los próximos días.