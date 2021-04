'Una cosa buena no se hace a escondidas', dardo a Florentino Pérez

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció este jueves que lleva más de cinco meses sin hablar con Florentino Pérez, su homólogo en el Real Madrid, a quien instó a dar explicaciones al resto de los clubes españoles por la situación generada por la creación de la Superliga, una competición que en su opinión "ha dejado de latir y solo ha durado 48 horas".

"Hace más de cinco meses que no hablo con Florentino. Si quiere, aquí estoy en LaLiga para hablar. Yo no soy el que ha hecho una Superliga clandestina y a escondidas. Cuando tú haces una cosa buena, no lo haces tan escondido durante tantos meses como llevan trabajando", explicó en una entrevista en el Telediario de TVE.



A su juicio, es el presidente del Real Madrid quien tendría que acudir a la sede de LaLiga a dar explicaciones. "Pero al resto de los clubes, no a mí, que ya me imaginaba lo que iba a hacer", continuó Tebas, que reveló también que desde el sábado no ha hablado ni con el Barcelona ni con el Atlético de Madrid sobre este asunto.



"Yo quiero que pase un poco toda esta situación hasta mañana o pasado y ya hablaré con ellos", añadió Tebas, para quien el presidente del Barcelona, Joan Laporta, "va también depistado en este tema".



Preguntado por si la Superliga tiene algún futuro, respondió que "ha dejado de latir" porque, tras suponer una amenaza que lleva años gestándose, "ha durado 48 horas" y porque ve "inviable" que los clubes ingleses vuelvan a embarcarse en una aventura similar.



"Es imposible hacer una Superliga sin los equipos ingleses", opinó Tebas, que dijo que en la reunión de este jueves con el resto de clubes no abordaron el asunto de posibles sanciones a las tres entidades que se sumaron a la nueva competición y solo estudiaron fórmulas para defenderse de acciones similares "en un futuro".



"Ya veremos la UEFA qué medidas toma porque son sus competiciones las que han puesto en peligro y aspiraban a eliminar la Champions League", concluyó el presidente de LaLiga.