¿Por qué FC Barcelona sigue firme en Superliga si ya todos desertaron?

Primero salieron en desbandada los seis clubes británicos, luego los siguieron los tres italianos y al final se sumó también Atlético de Madrid. De los doce clubes llamados 'Fundadores' de la polémica Superliga Europea, ya solo quedan Real Madrid y FC Barcelona.

Del club merengue se sabe que no saldrá ni saliendo pues Florentino Pérez, el presidente, es el gestor de esta iniciativa que logró la unidad de la FIFA, la UEFA, los aficionados y hasta los gobiernos en su rechazo total.



Pero, ¿por qué no se ha ido el FC Barcelona? Vale decir que el anuncio puede darse en cualquier momento debido a la decisión del nuevo presidente, Joan Laporta, de introducir la condición de que la Asamblea de Compromisarios autorice la participación. Pero hasta ahora no se ha llegado hasta esa instancia y oficialmente los catalanes siguen firmes.



"Tenemos una posición de prudencia. Es una necesidad, pero la última palabra la tendrán los socios. Los clubes grandes aportamos muchos recursos y debemos decir la nuestra respecto al reparto económico”, advirtió Laporta en declaraciones a TV3.



"“Debe ser una competición atractiva, basada en los méritos deportivos. Somos defensores de las ligas estatales y estamos abiertos a un diálogo abierto con la UEFA. Necesitamos más recursos para que esto sea un gran espectáculo... ha habido presiones a algunos clubs, pero la propuesta sigue existiendo. Nosotros hacemos unas inversiones muy importantes, los salarios son muy altos y se deben tener en cuenta todas estas consideraciones, teniendo en cuenta los méritos deportivos", añadió.



Así que la razón de fondo es económica. Mientras otros equipos han llevado mejor el efecto de la pandemia, en FC Barcelona el desgreño heredado de Josep Bartomeu y el error de cálculo que acabó hipotecando al club por muchos años en el futuro, obliga a contemplar esta Superliga y casi cualquier iniciativa que sume dinero. Esta sumaba cuatro veces más que al Champions League, ¿cómo no considerarla?



Lo que han puesto en evidencia los 12 fundadores, más allá del inminente hundimiento de su proyecto, es que hay una inconformidad que necesita ser atendido y que no se está resolviendo con el anuncio de un nuevo formato de la Champions League para 2024.



"El Barça considera que también Aleksandr Ceferin, presidente de UEFA, debe mover pieza con estos clubs para llegar a un acuerdo por el que todos queden satisfechos. Y antes del 2024, que es cuando tiene previsto empezar el nuevo formato de la Champions, de aquí a tres años. Demasiado tiempo para que los clubs se hayan podido recuperar por sí solos de los efectos de la pandemia", explicó el diario Mundo Deportivo.



Ya Ceferin dijo en las últimas horas que hay que sentarse a conversar, pero los 'fundadores' sospechan que no será muy fructífero pues ahora él llega fortalecido por la aplastante derrota que le propinó a la Superliga y así los perdedores no lograrán casi nada de lo que pretendían. Barcelona y Madrid siguen firmes, es verdad. Pero se exponen a perder más de lo que podrían ganar, sumadas sanciones económicas que ya se están anunciando. El jaque mate está a punto de producirse...