Atento James: 'no me entendí con Simeone, era un entrenador difícil'

Los jugadores están o no en el círculo de confianza de los entrenadores. Así, sin más. No es que como que entran y salen: les creen o no les creen y eso suele quedar claro desde el primer entrenamiento.

Ocurrió con uno de los jugadores que fue sensación en la Liga 1, en el Mónaco concretamente: Gelson Martins.



Es un hombre capaz, fuerte en el juego aéreo y con olfato y ubicación, pero de entrada, cuando llegó libre al Atlético de Madrid, no tuvo un buen aterrizaje.



“No salió bien porque no me entendí con Simeone. No hubo química y fue difícil. Había muchos jugadores del Atlético de Madrid que tenían las mismas características, las mismas cualidades que yo, y que no se llevaban bien con el estilo. Era un entrenador difícil y con ideas de juego muy complicadas”, señaló Gelson.



Solo seis meses duró la excursión de Gelson en la casa 'colchonera' pues el DT le bajó el pulgar muy pronto: “cuando demandas a un jugador tener un tipo de características, cambiar tantas cosas en un partido, es complicado. Es difícil integrarse cambiando tanto en un equipo con tanta calidad como el Atlético”, añadió.



Curiosamente, una vez salió de allí, arregló sus problemas con Sporting de Portugal y llegó al Mónaco, finalmente encontró su lugar en el mundo. Rindió porque tuvo la confianza que le faltó en Atlético.



No hay que explicarle mucho a James Rodríguez, quien suena como refuerzo del equipo de Simeone para la próxima temporada, lo que puede afectar a un jugador la falta de confianza de la que habla Gelson Martins. Él podría dar una conferencia sobre lo que le pasa en Real Madrid con Zinedine Zidane.



Por eso este tipo de comentarios deberían tenerse en cuenta. O incluso levantar el teléfono y llamar a Santiago Arias, otro desaparecido de los planes del DT argentino. Hay que tomar decisiones informadas y bien valen la pena todos los esfuerzos.

Apenas seis meses después de llegar al Atlético, el futbolista luso fue cedido al Mónaco, que al término del curso anterior, ejecutó la opción de compra para quedarse con el jugador en propiedad.



