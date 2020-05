¿25, 40, 35 millones? ¿Cuánto pagarían por la zurda de oro de James?

La pregunta del millón y de los millones: si James Rodríguez sale de Real Madrid, como es previsible, ¿cuánto vale hoy la magia de su pierna zurda?

El asunto viene a colación tras una serie de especulaciones sobre su real valor en el mercado y la posibilidad que tiene Flooentino Pérez de recuperar algo de los 80 millones de euros que pagó por él en 2014. Es cierto que en un par de años, y producto de su eficiencia para vender productos de mercadeo, el jugador amortizó hace rato la inversión. Pero el jefe 'merengue' es un hombre de negocios y no va a perder la opción de ganar algo más, justo ahora en la crisis por el coronavirus covid-19. ¿A cuánto aspira? Esa es la cuestión.



El diario The Sun soltó en las últimas horas que Newcastle, que tendría en la mira a Gareth Bale, podría ir por el colombiano pero por una cifra máxima de 32 millones de euros. Sería su plan B. Pero para eso requiere que el millonario árabe que pretende comprar el clubes finalmente llegue, lo que no es tan fácil pues varios presidentes de la Premier se oponen a una financiación estatal que desequilibre la competencia. Sería, eso si, el único equipo con músculo financiero para salir de compras en verano pues los demás pasan angustias.



Son demasiadas coincidencias y en Everton, de Ancelotti, tampoco hay rastros de querer pujar por el zurdo. En fin. Ojo, que la primera cifra es 32 millones.



Después está la alternativa del Atlético de Madrid. Según El Confidencial de España, lo único claro hasta ahora es la voluntad de James de seguir en la capital española. Lo demás es, por lo menos, complicado.



"¿Cómo se puede entender que a Simeone le encaje James y Zidane le dé tan poco valor? En el Atleti hay que sangrar para ganar. Se necesitan muchas facultades físicas y mentales para adaptarse a lo que propone el ‘Cholo’. El deseo de James pasa por demostrar que Zidane se equivoca y es un jugador más completo de lo que le considera el técnico francés. Si hace falta y aunque parezca imposible, en un equipo de guerreros como es el Atleti y con el que quiere identificarse", escribe. Sangrar, dicen. Eso que no hizo James en Madrid en 2017 y tampoco, aunque se esforzó, en Bayern durante dos temporadas.



Pero no es el único escollo: "Aunque una cosa son sus intenciones y otra que cuadre una operación en la que el Atleti tendría que hacerle hueco, dar salida a jugadores (posiblemente Lemar), asumir un salario de casi 8 millones de euros netos o rebajárselo y convencer al Madrid con una cantidad de traspaso por encima de los 25 millones de euros. Demasiados obstáculos tiene que resolver Jorge Mendes", añade.



Se dijo aquí y se ha dicho hasta la saciedad: el juego del empresario es hacer creer que se necesita. Pero en medio de la crisis, puede no ser suficiente. Lo quiere James pero no necesariamente lo quieren a él. Y en medio de esa incertidumbre, una segunda cifra: 25 millones.



En las últimas horas, versiones sin confirmar señalaron que habría un esfuerzo más: 10 millones de cesión y 25 de compra obligatoria en un año. Pero el Madrid no quiere más préstamos y no hay garantías de pago en un año lleno de angustias económicas. No parece muy viable.



¡Pensar que en 2019 sí que había dinero en el mercado para que el Bayern pagara 42 millones (que sumados a los 10 del préstamo rondaba los 50 millones totales)! ¡Y que al Napoli de Ancelotti le parecía costoso en 45 millones! Y más allá de todo eso: ¡Atlético, antes de la goleada en Estados Unidos, tendría 40 millones de euros sobre la mesa por él!



Hoy dice Transfermarket que su valor llegaría a 35 millones de euros. En general, es un valor para empezar a conversar. Pero en la crisis podría ser incluso un techo, más por un jugador de 28 años (casi 29 en verano) de regular actualidad y sin perspectiva de mejorar, pues es un misterio cuándo volverá a competir para recuperar prestigio.



Lejos quedaron aquellos 80 millones de euros de 2014. Y es normal, solo Cristiano y Messi parecen conservar valor con los años y eso que en términos de salario podrían perder ingresos por cuenta del coronavirus covid-19. ¿Cuánto acabará constando el futbolista más costoso del país? ¡Haga sus apuestas!