¿Le sirven de regreso 50 goles por año? Zidane habló de Cristiano

El futuro de Cristiano Ronaldo es el tema del momento tras su inminente salida de Juventus, por el fracaso en la Champions League.

Y el rumor que recorre España es su posible regreso a Real Madrid, de donde salió en 2018 a cambio de 100 millones de euros, con destino a Turín.



Por supuesto Zinedine Zidane, su último DT en la casa blanca, no escapó a la pregunta en su última rueda de prensa.



Su respuesta fue muy política: "bueno, saben lo que es Cristiano para el Madrid, lo que ha hecho, el cariño que le tenemos todos y lo que ha hecho aquí es magnífico. Pero ahora es un jugador de la Juve y lo está haciendo muy bien ahí. No te puedo decir nada, se dicen muchas cosas pero hay que respetar estas cosas".



A ningún entrenador le sobran 50 goles en promedio por temporada y por eso no es correcto descartarlo, pero el DT francés sugiere que no es una empresa sencilla.