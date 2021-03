¡No se salva Cristiano! Juventus valora adiós por fracaso en Champions

Cristiano Ronaldo no tiene respuestas a lo que le pasa con Juventus en la Champions League: esta vez fue eliminado por Porto en octavos de final, pero desde su llegada no ha logrado superar los cuartos y eso, además de afectar su palmarés, es un golpe letal a las finanzas de su equipo.

La paciencia, cuando la crisis económica acecha, se habría terminado con el estelar delantero y ya piensan que es momento de decir adiós.



Así l afirma SportMediaset, que cita fuentes directivas: "el presupuesto está en números rojos y estamos discutiendo cómo intervenir sin tener que hacer demasiados recortes que puedan comprometer el nivel técnico del equipo".



El portugués tiene un salario de 54 millones brutos por temporada y eso, a la luz de los resultados y en plena crisis de la pandemia, es imposible de asumir en el club de Turín, según la fuente.



De hecho no es la primera vez que se sugiere la salida del atacante, pues ya desde el año pasado se contempla esa opción, no solo por su elevada ficha sino porque es necesario recuperar algo de los 100 millones de euros invertidos en 2018. Según la fuente, lo dejarían libre a cambio de 60 millones de euros.



La tristeza por la eliminación ahora va en que el máximo artillero en Italia no tiene sitio en su club. El resultado en Champions como única medida del rendimiento...