¡Rompan todo! Viene desbandada en Juventus, pero Cuadrado está firme

La eliminación de la Champions League en octavos de final es un golpe que se iba a hinchar. Todos lo saben en Juventus y por eso ahora tambalean muchos de cara a la próxima temporada.

No es solo no seguir en competencia y no pelear el título que sigue siendo una obsesión, es que sin los ingresos de clasificarse a cuartos y de ahí hasta la final, los ingresos esperados no llegarán y eso abre una brecha enorme en las finanzas del club, que arrastra grandes pérdidas desde el año pasado por cuenta de la pandemia.



Por eso muchos hacen sus maletas y, de acuerdo con Tuttosport, el primero es la gran estrella, Cristiano Ronaldo. El tremendo impacto que supone pagarle más de 50 millones de euros al año de salario es más que un lujo dadas las circunstancias. Pero no es el único. El futuro de 'la joya' Paulo Dybala también está en discusión, así como el de históricos como Chiellini y Buffon o el suplente de lujo Álvaro Morata.



Eso sí, el presidente Agnelli habría tenido una charla con el DT, Andrea Pirlo, quien le habría hecho un listado de jugadores imprescindibles, entre los que se cuenta el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Con más de 2.000 minutos jugados en la temporada y ocupando el sitio de máximo asistente del equipo, con 11 pases gol (6 en Champions League y 5 en Serie A), es claro que no se irá a ningún lado.



Estos son los que se quedan, los que podrían salir y el que se va definitivamente, según Tuttosport:



Los que se quedan



Szczesny

Arthur

Betancur

Bonucci

Chiesa

Cuadrado

Danilo

De Ligt

Kulusevski

McKennie



En duda



Buffon

Bernardeschi

Chiellini

Cristiano Ronaldo

Demiral

Dragusin

Dybala

Morata

Rabiot



Los que se van

Ramsey