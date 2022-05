Barcelona y sus malas noticias: se complica con lesión de Gerard Piqué

Este jueves el FC Barcelona informó a través de sus redes sociales que la lesión de Gerard Piqué es más compleja de lo que parecía. El jugador presenta una reagudización de la tendinopatía que arrastra desde hace meses en el aductor largo de la pierna izquierda y posiblemente se quede por fuera del remate de la temporada.

"Gerard Piqué ha sufrido un recrudecimiento de la tendinopatía del músculo aductor largo del muslo izquierdo. Está fuera y su recuperación determinará su disponibilidad", informó el club azulgrana este jueves.



Aunque desde la institución no se informó del tiempo de incapacidad de Piqué, todo apunta a que este será el final de su temporada 2021-22, pues los tiempos no le permitirán llegar antes de que concluya la liga, que será entre el 21 y el 22 de mayo (programación que no se ha definido).



Al azulgrana le restan los duelos ante Betis, Celta de Vigo, Getafe y Villarreal, en una liga que ya quedó definida la semana anterior con el título del Real Madrid.