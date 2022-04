Alarmas en el Camp Nou: Barcelona lleva 3 partidos sin ganar en casa

El Rayo Vallecano se impuso 1-0 en el campo del Barcelona en un partido aplazado de la jornada 21 de LaLiga. La derrota del equipo azulgrana, segundo clasificado,prácticamente abre la puerta a que el Real Madrid se convierta en campeón liguero el próximo fin de semana. Sin embargo la duda entre los fanáticos crece porque con este resultado Barcelona acumula tres jornadas sin ganar en casa.



Más allá de pensar en el posible campeonato del clásico rival, el equipo de Xavi preocupa por estilo parco y sin orgullo en el terreno de juego, dicho por su propio entrenador, Xavi Hernández: "No hemos entrado con la intensidad, el deseo y el ímpetu que requería el partido. No nos lo podemos permitir".



El Barça de Xavi Hernández sigue empeorando después del parón por selecciones, un naufragio que comenzó con la derrota contra el Eintracht Fráncfort (2-3) en la Liga Europa. Encadenando en el Camp Nou, su templo sagrado, tres derrotas consecutivas, algo que no había sucedido nunca en una misma temporada.



En todas ellas hubo un denominador común: el rival marcó el primer gol del partido, algo que ya le ha pasado en 23 ocasiones al Barça esta temporada. Tan solo en seis logró darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria. En otras cinco el partido acabó en empate. El mes de abril no le ha sentado nada bien al conjunto azulgrana. Y eso que empezó con una buena imagen ante el Sevilla (1-0).



Desde entonces, cayó eliminado de la Liga Europa ante el Eintracht Fráncfort (1-1 y 2-3), perdió en Liga ante el Cádiz y el Rayo Vallecano, y ganó sufriendo al Levante (2-3) y a la Real Sociedad (0-1). Parte de este declive se explica por la baja de Pedro González ‘Pedri’, el jugador que más estaba brillando en el conjunto azulgrana, que se lesionó en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa. Su rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda muy probablemente le hará perderse lo que queda de temporada.



Otro gran contratiempo están siendo las molestias de Gerard Piqué en el aductor izquierdo, que no le permitieron ir convocado en la vuelta ante el Fráncfort y en los partidos de Liga ante el Levante y el Cádiz. Además, ante el Rayo se quedó todo el partido en el banquillo después de jugar 82 minutos muy diezmado ante la Real Sociedad.



Así, en las tres derrotas que ha sufrido el Barça este mes de abril (Fráncfort, Cádiz y Rayo) no estuvo Piqué, quien a sus 35 años sigue siendo un seguro en la defensa azulgrana. A pesar de este paisaje negativo, el equipo de Xavi Hernández aún cuenta con un colchón importante de cara a clasificarse para la próxima edición de la ‘Champions’ a falta tan solo de cinco jornadas.

El Barça, segundo empatado a puntos con el Sevilla, aventaja en seis al Betis, el equipo que ahora marca la zona de Liga Europa. Precisamente, Betis y Barça se verán las caras el 7 de mayo en el Benito Villamarín en un duelo que puede ser decisivo. Pero antes, el próximo domingo el conjunto catalán se medirá al Mallorca en el Camp Nou con el propósito de romper la racha negativa en casa.



Después de visitar al Betis, el Barça jugará en casa ante el Celta de Vigo, se enfrentará al Getafe a domicilio y terminará el campeonato en el Camp Nou ante el Villarreal el fin de semana del 22 de mayo. Ya no hay ningún título en juego, pero cualquier cosa que no sea estar en la Liga de Campeones el año que viene será un golpe tremendo para el club azulgrana.





