¡Sorpresa! Rayo, sin Falcao, derrota a Barcelona y festeja Real Madrid

Para el FC Barcelona era un trámite, para Rayo Vallecano una batalla. Y ganó el que más de espíritu puso, el equipo de Falcao, quien fue suplente y no llegó a ingresar precisamente porque lo que pedía el encuentro eran luchadores netos y él apenas volvía de lesión.

Así fue como el equipo de Madrid, que aparece en el puesto 11 de la tabla de posiciones, a 23 de su rival, se impuso por 0-1 en el mismísimo Camp Nou.



La sorpresa empezó a fraguarse a los 7 minutos, cuando Álvaro García aprovechó la clásica lentitud de la zaga del FC Barcelona y apareció como un fantasma sobre Dest, quien no supo contenerlo y luego lo vio celebrar su gol a rabiar.



Y de ahí en más, la operación resguardo de un Rayo que aguantó todo: primero, la imprecisión del equipo catalán, después la efectividad de los centrales metiendo en la red de fuera de juego a los atacantes catalanes y, al final, una pizca de suerte.



Y se sucedían las intenciones con Dembelé (la más clara en fuera de juego); Ferrán, otra víctima de adelantamiento, con más tristeza pues su definición era de lujo, Gavi en otra llegada a la que le faltó potencia, una más en fuera de Aubameyang y así hasta el descanso.



Y en el complemento más de lo mismo: el local sobe el terreno de Rayo y el portero Dimitrievski, otra de las figuras, evacuando el peligro que le generaban Nicolás González, DE Jong, Depay, todos recién llegados para reactivar un ataque que acabó siendo impreciso como antaño.



Parecía un claro penalti a los 90 contra Gavi pero un aparente fuera de lugar previo hacía que no se sancionara y entonces, lo que faltaba: la sangre de Isi Palazón ante una patada de De Jong, sin intención pero que obligó a la atención médica y a diez minutos adicionales de juego.



Perdonó al cierre Rayo en un contragolpe y se amontonaron hombres e ideas en la zona de un Rayo que sumó una gesta más, en la opción de Dembelé que sacó de la raya Catena. Aguantó con valentía el equipo menos favorito, se afianzó en su meta de mantenerse en Primera y acabó jugando para un Real Madrid, que ya no tiene la sombra del archirrival, pues con 78 puntos, 15 más que los de Xavi, sabe que ni el pleno de victorias les dará a los catalanes la opción de alcanzarlos.