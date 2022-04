Xavi reveló que a Piqué le encanta la polémica: ‘le genera adrenalina’

Xavi Hernández vive una curiosa situación: aunque su equipo es segundo del torneo español, las maneras, últimamente, no le agradan.



El técnico del Barcelona tenía una sensación agridulce con el triunfo en San Sebastián contra la Real Sociedad, y dijo estar "satisfecho" con el resultado, pero no con el juego de su equipo en la segunda mitad.



"No podemos estar satisfechos con lo que hemos hecho en la segunda parte, pero sí con lo que hicimos en la primera mitad. Me identifico con el estilo de juego que tiene la Real de Imanol Alguacil, con su forma de jugar, y es cierto que dominó el segundo período", resumió tras el encuentro el técnico catalán.

El preparador barcelonés recordó que su equipo está hecho "para presionar los 90 minutos", algo que no pudo hacer ante una Real dominadora tras el descanso, en un partido en el que también tuvo que ver "el cansancio físico" de muchos de sus jugadores, algunos de los cuales "están jugando con molestias", como Araujo o Piqué.



Se extendió al hablar de Gerard Piqué en una semana muy complicada para el defensa, desveló que "compite con molestias en el abductor" y está convencido de que "le habrá ayudado ser noticia porque le genera adrenalina. Es un futbolista que da seguridad atrás con 35 años y es un líder a pesar de todo".



Xavi confía en poder recuperar jugadores para la próxima jornada, y dijo que los tres puntos "son de oro" porque se consiguieron ante "un equipo fantástico y en un estadio en el que solo han ganado dos equipos. Y es que es un señor equipo" con el que compite por la Liga de Campeones.



"Era un rival directo para Champions y por eso me voy contento", concluyó un Xavi Hernández, que tuvo palabras elogiosas para su portero Marc Andre Ter Stegen, salvador del triunfo ante la Real y que, a su juicio, "da mucha seguridad y es uno de los mejores guardametas del mundo".