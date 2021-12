¡Contagio Masivo! El Rayo Vallecano informó nuevos casos de Covid-19

Se prendieron las alarmas en el equipo español luego del retorno a la ciudad deportiva para preparar lo que será el juego de este domingo frente el Atlético de Madrid, el cuerpo medio del Rayo Vallecano informó un contagio masivo en la plantilla.



Semanas anteriores se informó del contagio de 10 jugadores previo al juego ante el Alavés, donde el rayo tuvo que suplir las bajas y logró la victoria 2-0.



Este martes, se dieron a conocer que aproximadamente 17 jugadores estarían contagiados, por lo cual no pudieron hacer parte del entrenamiento que solo se pudo hacer con 8 jugadores, que son: Iván Arboleda, Balliu, Mario Hernández, Kevin Rodrigues, Santi Comesaña, Óscar Valentín, Isi Palazón y Andrés Martín.



Aunque no es oficial, se presume que el colombiano Radamel Falcao sería uno de los infectados, teniendo en cuenta que no estuvo presente en el entrenamiento previo al juego frente a los colchoneros.



La directiva del Rayo Vallecano ya solicitó frente a LaLiga aplazar el juego del 2 de enero, dando como razón que no tiene jugadores para completar la planilla.