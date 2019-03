'Con Navas hay una relación pero no hay una amistad': Thibaut Courtois

Thibaut Courtois no ha podido brillar con Real Madrid como lo hizo con sus anteriores clubes y, más allá de las críticas que venía recibiendo, el golpe más duro de la temporada fue la pérdida de la titularidad tras la llegada de Zinedine Zidane, quien confía plenamente en Keylor Navas y no le dio muchas posibilidades al arquero de la Selección de Bélgica.

Con base en ello, el exarquero de Chelsea habló con un programa de la cadena radial española ‘Onda Cero’, donde profundizó un poco más acerca de su situación actual: “Respeto la decisión del técnico, lo que dijo en la rueda de prensa fue lo que me dijo a mí. Es algo que pasa en todos los equipos y debo respetar la decisión del entrenador”.



Luego, respecto a lo que significa para él no ser titular afirmó: “Vine a Real Madrid para estar muchos años y ganar muchos títulos. Quiero mejorar para que el entrenador se dé cuenta que en mí también tiene un gran arquero. La vida no siempre es fácil, hay que luchar y no sólo en el fútbol. Este no ha sido el mejor año, pero hay que aprender y mejorar”.



Y aunque ya se acercaba al final de la nota, fue ahí cuando dejó su frase más polémica: “Uno puede llevarse bien con otros arqueros o compañeros, en mi caso me sucedió con Petr Cech con quien tengo una gran amistad o también con Caballero. En el caso de Keylor, hay una relación sana, pero no hay amistad”.