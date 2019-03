James cumplió con la Selección Colombia y ya entrena con Bayern Múnich

James Rodríguez ya volvió a las prácticas con Bayern Múnich luego de su paso por la Selección Colombia en la fecha Fifa, cuando enfrentó a Japón y a Corea del Sur en los dos encuentros amistosos. El '10' jugó en ambos partidos y no quiere dar ventajas en Alemania, pues ya regresó a entrenar con Niko Kovac.

El volante sigue teniendo en duda su futuro, por un lado se dice que Bayern no haría uso de la opción de compra, por otro que Niko Kovac decide y que las cosas van bien. Además, también se menciona que si regresa a Real Madrid no tendría cupo en la plantilla de Zinedine Zidane.



Sin embargo, el cafetero no quiere dar ventajas con Niko Kovac y regresó rápidamente a los entrenamientos con Bayern Múnich, que enfrentará este sábado a Friburgo a las 9:30 a.m.