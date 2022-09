Benzema está de regreso: celebra Pichichi con alegría para el Madrid

Karim Benzema reapareció públicamente y la noticia se celebró en Real Madrid y en Francia, que sigue su evolución al detalle.

La gran figura de la Champions League recogió el Trofeo Pichichi de LaLiga Santander, el Trofeo Di Stéfano y el Trofeo MVP de la Afición Hyundai en ceremonia en el diario Marca español y ahí aprovechó para alegrar a sus seguidores.



"Siempre me decía que creyera en mi sueño y que disfrutara de cada momento en el Real Madrid y es lo que hago en los entrenamientos y en los partidos. Me siento muy cómodo y tengo suerte de poder jugar en el mejor club del mundo", dijo al recibir sus galardones.



¿Y la lesión? "Me siento bien y espero el partido del domingo. Estoy listo para jugar. He hecho mucho trabajo físico. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené", dijo.



Benzema sufrió una "lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps" del muslo derecho en el partido de Champions contra el Celtic de Glasgow del 6 de septiembre y las alarmas saltaron.



Francia no pudo tenerlo en esta fecha FIFA pero espera no tener mayor problema para la concentración definitiva de cara al Mundial de Catar: "me siento muy bien, cómodo. Tengo ganas de jugar el domingo" anunció, lo que ilusiona al Madrid por verlo contra Osasuna. Atentos que el candidato a Balón de Oro está de vuelta.