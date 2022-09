Curioso pedido de la Selección de Francia al PSG de Kylian Mbappé

¿Un pedido para favorecerse y sacarle provecho en la Copa del Mundo? Tal vez ese es el deseo de Didier Deschamps y de todo el combinado francés para que su súper estrella pueda estar en las mejores condiciones durante el Mundial en territorio catarí. Adelante tendrá que medirse a Dinamarca, selección que les ganó en la Uefa Nations League, Australia y Túnez.

Y es que, claro, Didier Deschamps y las 32 selecciones, entre ellas Francia saben que la temporada regular con sus clubes les va a afectar físicamente y la disciplina en los equipos, que se juega semana tras semana puede causar un golpe o una lesión sacándolos de la Copa del Mundo, de la cual Francia tiene la misión de revalidar su título y repetirlo.



Uno de los afectados, por ejemplo, fue Ronald Araújo que se lesionó contra Irán jugando para Uruguay y está en duda después de confirmar que se someterá al quirófano. Didier Deschamps no quiere perder a Kylian Mbappé, y es por eso por lo que le envió un mensaje a Christophe Galtier, director técnico del Paris Saint-Germain para que le de descansos en los próximos meses.



Sin embargo, seguramente Christophe Galtier entiende el pedido de Didier Deschamps, pero tampoco se puede dar el lujo en la Ligue 1 de no utilizar a Kylian Mbappé, y más porque el Marsella le está poniendo la cosa difícil a los parisinos por una corta diferencia de dos unidades que separan a los capitalinos con los marselleses.



Kylian Mbappé viene de disputar 180 minutos enfrentando a Austria y a Dinamarca, y por esta razón, Didier Deschamps dijo para el medio francés Telefoot, “sé que (Galtier) todavía quiere que Kylian juegue. Pero de vez en cuando, necesita poder respirar un poco”. Y claro, la intensidad será demasiada, pues los clubes antes del Mundial disputarán poco más de diez partidos.



Didier Deschamps concluyó, “necesita jugar menos minutos, no le hará daño, todo lo contrario”. El estratega que quiere repetir el título advierte la intensidad previa a la Copa del Mundo, y que un descanso no vendría para nada mal.