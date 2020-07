'Si quiere venir acá, tiene la 10': desde Argentina seducen a Messi

En el marco de la polémica que hay en España por la aparente decisión de Lionel Messi por no renovar su contrato con el Barcelona, varios rumores y opiniones se han presentado sobre los posibles destinos que tendría el astro argentino en dado caso que se confirme el fin de su vínculo con el club catalán.

Uno de los que se atrevió a opinar sobre la situación que vive el 10 argentino, fue su excompañero de Selección, Juan Sebastián Verón, quien aseguró que las remera número '10' de Estudiantes de la Plata, está a la disposición de la 'pulga', pero sabe que es casi imposible que suceda, pues él piensa que el rosarino va a terminar su carrera en el club catalán: "Si quiere venir acá, tiene la 10 asegurada... A Messi no me lo imagino fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo ésto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión, sus ganas y todo lo que le rodea, lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro", precisó la 'Brujita', en diálogo con TyC Sports.

Hay que recordar que desde que se desató la controversia en España y Europa sobre el futuro deportivo de Messi, equipos como Manchester City, PSG, Inter de Milán y de la MLS, han estado al tanto de la situación y son los posibles destinos que podría tener el jugador de 33 años, quien ha pasado toda su vida defendiendo la camiseta azulgrana.