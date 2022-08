Johan Mojica llama la atención en España: posible transferencia

El nivel de Johan Mojica en España es de admirar, pues se ha convertido en uno de los jugadores más relevantes para el Elche, en lo que fue la temporada pasada. El mercado de fichajes no ha cerrado, por lo que una eventual transferencia no sería algo extraño.



En los días recientes, se ha relacionado al colombiano con el Villarreal, que cumplió con una decorosa campaña en la Champions League, llegando hasta las semifinales. El ‘Submarino Amarillo’ tendría en sus planes a Mojica.



Sin embargo, de acuerdo a información del diario AS, el mismo presidente del Elche, Joaquín Buitrago, desmintió la salida del colombiano, que tiene un precio en el mercado de 5.5 millones de euros.



Esto comentó el dirigente, sobre el colombiano “Contamos con Johan y en principio, esperamos que no se marche. Al Elche no le ha llegado nada. Han ido surgiendo noticias y rumores durante el verano, pero no se ha concretado nada y se va a mantener en nuestro equipo. No esperamos que se marche por lo pronto”.



“Hay cláusulas de rescisión y nadie está libre de que venga un club, llegue a un acuerdo con el jugador y se abone esa cláusula. Tenemos que estar prevenidos para cualquier situación, no solo con él” concluyó.