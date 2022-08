Candelo le apunta al Puskas: colombianos nominados al galardón

El premio Puskas ha sido uno de los galardones más reconocidos en los años recientes. Goles de todo el mundo compiten por estar en la gala de la FIFA, que premia al mejor tanto de todo el año calendario, sin importar la liga o partido que se dispute, con varias sorpresas.



Uno de los que, posiblemente entre a participar para este 2022, es el de Yerson Candelo, recordando la magnífica anotación que hizo en la fina de la Liga BetPlay 2022-I contra el Tolima.



Este es el golazo de Kevin Piedrahita desde su cancha



El arquero colombo-estadounidense del Union Omaha marcó el gol a los 25 segundos de juego



La anotación no solo fue de importancia, pues fue determinante para la estrella 17 de Atlético Nacional, sino por la distancia a la que se marcó, dejando en el camino al portero ecuatoriano Alexander Domínguez.



No es la primera vez en la que un colombiano está en el listado. Pese a que la nominación no ha salido, seguramente el tanto del defensor verdolaga estará. Otro jugador nacional hizo historia, entrando en los posibles tantos que competirán por el Puskas.



Kevin Piedrahita, con el Union Omaha de Estados Unidos, anotó un tanto de arco a arco. Dentro de los colombianos nominados en el pasado, se destacan Radamel Falcao, James Rodríguez, Avilés Hurtado y Juan Fernando Quintero.