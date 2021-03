Fuerte declaración: 'Ir a Barcelona y no jugar es una mier...'

No es fácil llegar al FC Barcelona y consolidarse como uno de los jugadores del fijos en el primer equipo, como muestra de ello, fueron los colombianos Yerry Mina y Jeison Murillo, defensores centrales que aterrizaron en el conjunto de Cataluña con el objetivo de ser protagonistas, pero que no contaron con los minutos suficientes para lograrlo.

Como Mina y Murillo hay muchos futbolistas que no gozaron su estadía en el cuadro culé por falta de continuidad, uno de ellos es Jean-Clair Todibo, defensor francés que fue fichado por el equipo blaugrana como una de las grandes promesas en la posición, pero que no pudo acercarse a los objetivos del club y termino siendo un jugador que ha pasado por varios equipos, de cesión en cesión.



Justamente, desde su estadía en el Niza, de Francia, como jugador a préstamo, el zaguero se refirió a su paso por el equipo culé y aseguró que ser parte de la plantilla, sin jugar, es 'una mierda', lo que lo hace pensar que es mejor vestir la camiseta de un equipo de cuarta división y jugar, que la de Barcelona y no tener continuidad.



"Ir al Barça y no jugar es una mierda. No ayudé al equipo, gané una Liga, pero es falso en realidad. Jugué cuando habíamos ganado el título. Prefiero ponerme la camiseta de un equipo de cuarta división y jugar, antes que ir a Barcelona y no jugar", dijo el futbolista en un diálogo con 'L'Equipe'.



Sin embargo, Todibo, de 21 años, aceptó que su disciplina y profesionalismo no ha sido el mejor, siendo esto un factor determinante para no poder brillar en el equipo catalán.



"No sé quién me creía que era. Me faltó humildad, seriedad y profesionalidad. Lo hago lo mejor que puedo, no para que la gente diga que he cambiado, sino porque me hace sentir bien", finalizó.