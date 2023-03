¿Es cuestión de plata? Misteriosa suplencia de estrella en Real Madrid

Real Madrid se empantanó este fin de semana en su visita al Betis (0-0) y cedió terreno en su cacería al FC Barcelona, que ya le lleva 9 puntos de ventaja. Y lo preocupante es que, como dice el dicho, 'murió de hambre con la nevera llena'.

Muchos se preguntaron por qué, en un partido tan complejo y que podía resolverse en la media distancia, nunca se utilizó a Marco Asensio, una gran alternativa en ese rubro y quien está sano y disponible.



El atacante de Selección España fue titular en el derbi contra Atlético de Madrid pero después simplemente desapareció contra Barcelona y Betis.



Cuando le preguntaron al técnico Ancelotti, su argumento no convenció: "tenía a Rodrygo a Karim y a Vini Jr. Pensaba que Rodrygo lo estaba haciendo bien y Karim y Vini jr. siempre pueden aparecer. He pensado que podía buscar una solución sin él”.



Sin embargo, muchos creen que el tema pasa por el futuro de Asensio en el Madrid: su contrato vence el próximo 30 de junio y es una de las grandes dudas para el próximo mercado de verano pues no le faltarían pretendientes. Se dice que el jugador le ha dado prioridad a su club actual, pero que las ofertas de renovación no le satisfacen y quiere ganar más dinero. ¿Le darán gusto? Sin jugar, evidentemente no parece una opción.