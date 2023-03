¿Real Madrid se desinfla en Liga? Pálido empate contra Real Betis

Real Madrid no tuvo su mejor semana tras haber perdido el clásico de Copa del Rey contra Barcelona y ahora en la jornada 24 de LaLiga de España, el conjunto merengue apenas pudo empatar sin goles en su visita al Real Betis.

Pese a que Real Madrid comenzó de buena manera frente al Betis, el club merengue no pudo llegar a la fórmula del gol. Sin embargo, en los primeros 15 minutos el merengue anotó a través de Karim Benzema, pero el VAR decidió anularle el gol.



A partir de allí, Real Madrid intentó aproximarse al gol, pero no pudo generar muchas ocasiones de gol, pues el sistema táctico del Betis se hizo presente y no hubo muchas chances para los de Ancelotti.



Para el segundo tiempo el empate estuvo cerca de romperse, pero en los primeros minutos del complemento apareció Un potente disparo de Borja Iglesias desde dentro del área hacia el centro del arco, pero fue atajado de gran manera por Thibaut Courtois.





De igual manera, 61 minutos para que Real Madrid volviera a llegar a una jugada peligrosa y lo hizo con el brasileño Rodrygo, quien disparó, pero el balón se fue por encima del larguero tras llegar a un pase espléndido del uruguayo Federico Valverde.



Sin embargo, el empate se mantuvo y al final Real Betis logró sacarle un punto al Real Madrid, quien sigue alejándose del líder Barcelona tras acumular 53 puntos, nueve menos que el azulgrana.



El próximo partido del Real Madrid en la Liga de España será contra Espanyol el 11 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu, siendo el partido previo antes de enfrentar a Liverpool en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League.