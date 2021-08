¡Bomba! PSG parece rendirse: puertas abiertas a Real Madrid por Mbappé

En cuestión de días, podría concretarse otro gran bombazo de este histórico mercado de fichajes. Al Real Madrid, por ahora austero, se le abriría una puerta pensando en su más grande obsesión: Kylian Mbappé.



Si bien el PSG ha rechazado dos ofertas merengues por la joven estrella, Leonardo, director deportivo del club, aclaró que a nadie le obligarían su estadía y en dicho sentido lanzó entre líneas el monto que, aunque sea, los haría sentarse a negociar.

En una entrevista dada a medios locales y al diario Marca de España, Leonardo manifestó que la idea “siempre ha sido retener a Kylian” a partir de su renovación, aspecto que por cierto ha venido negociándose desde hace dos meses. “Le hemos hecho una oferta muy importante a la altura de los mejores jugadores, otra hace poco incluso por encima de los últimos jugadores top”, indicó.



Así pues, confirmó que su deseo y el del presidente Nasser Al-Khelaïfi es “el mismo, no estamos divididos”: “nosotros no queremos que se vaya... Nuestro objetivo es renovarle. Y que se quede bajo nuestras condiciones”.



Ahora bien, su posición respecto al Real Madrid es clara: “Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo”.



“Hay una estrategia global para llegar a esta momento y hacer una oferta a una semana al final del mercado que saben que no vamos aceptar y decir, bueno, lo hemos intentado y no han querido y tendremos el derecho de ficharlo libre”, continuó.



Justamente esto último no es una posibilidad bajo ningún sentido. Primero porque el jugador “siempre ha dejado claro” que no abandonaría París a coste cero; segundo, porque, como se dijo anteriormente, la idea es renovar su contrato.

Ahora bien, Leonardo dejó entrever un detalle que alimenta la ilusión de los hinchas merengues. Aseguró que no obligarán a ningún jugador a que se quede contra su voluntad y reveló un detalle respecto a la negociación de hace ya cuatro años con AS Monaco.

​“Consideramos que la oferta del Real Madrid no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él (180 millones de euros)... Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente”, expresó.



“Si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere irse, se irá, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado”, ahondó.



Palabras más, palabras menos, el extremo de 22 podría dejar suelo francés para iniciar su sueño en la ‘Casa Blanca’ por una cifra que ronde los 180 millones de euros. Pueda que un poco más por la ya conocida deuda del PSG, Claro está que Leonardo fue vehemente al decir que no le hicieron al jugador alguna promesa de futura venta.

Para finalizar, el director deportivo parisino hizo un llamado a la reflexión: “Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima... si alguien quiere irse, nadie va a destruir nuestro sueño. El club se va a proteger, es lo que hago. No negociamos nosotros a través de la prensa”. Y terminó afirmando que “no estamos contentos” con la actitud de Mbappé.