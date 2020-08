Messi quiere un revolcón en Barcelona: estas son sus tres exigencias

Cabizbajo, derrotado, impotente y con todos los ojos mirando hacia él, como si fuera el primer culpable del fracaso del FC Barcelona. Así terminó Lionel Messi este viernes, luego de la vergonzosa derrota 8-2 con el Bayern Múnich y la penosa eliminación de la Champions League 2019/2020. El astro argentino ya se cansó de las decisiones que se han tomado en el equipo, y ha puesto un ultimátum al club, para decidir si irse o quedarse.



Es así que la ‘Pulga’ no quiere más dolores de cabeza: o firma su último contrato en un Barça ganador, ambicioso y restructurado, o simplemente no renueva y acepta una de las millonarias ofertas que le han hecho algunos clubes en el mundo.



Según la prensa, Messi ha puesto tres grandes condiciones para continuar en Barcelona. La primera de ellas, y seguro la más próxima, es el cambio de entrenador. Su relación con Quique Setién, y su asistente Éder Sarabia, está deteriorada, es por eso que el cambio de técnico se daría la próxima semana. Ya hay candidatos para reemplazarlo y que asuma un proyecto ganador.



Pero las cosas no paran ahí. Messi también se cansó de la dirigencia, del presidente José María Bartomeu y de hombres como Eric Abidal, que hacen parte de la cúpula administrativa del club. Aunque Messi no es de meterse en cosas políticas, vería con buenos ojos una renovación o incluso una convocatoria a elecciones para que otro presidente traiga ideas nuevas y dinero para fichar y armar un equipo competitivo.



Y justamente en los fichajes estaría la tercera exigencia de Messi. El ‘10’ argentino siente que a su alrededor hay jugadores que no están a la altura del club catalán, y quiere hombres de categoría y jerarquía, que asuman retos tan grandes como la Champions. Dinero hay, pero se ha invertido mal y han pasado jugadores que no han dado la talla.



De no cumplirse las tres peticiones del referente, Lionel Messi estudiaría las ofertas que hay de otros clubes. Inter de Milán, Manchester City, Newcastle, y hasta el Inter Miami (MLS), podrían pagarle una millonada para tenerlo en sus filas.