Las palabras de un jugador del Bayern sobre Messi que impactan España

Bayern Múnich se dio un festín este viernes al vencer 2-8 al Barcelona en los octavos de final de la Champions League. Al final del encuentro hubo muchas declaraciones, pero una que ha impactado en España es lo que dijo Leon Goretzka, volante alemán.

“Por edad, Messi podría ser un ídolo para ti ¿te ha dolido verle así?", le preguntaron al volante de 25 años.

Él sin dudas respondió: “No, no me ha dolido. Me lo he pasado bien".

Yo soy Florentino Pérez y ficho mañana mismo a Leon Goretzka 😂🧨



Lo que dice sobre Messi me la ha puesto tiesa 😂😂😂😂 pic.twitter.com/sT0CN1KF1p — FaZeGullit 🇵🇦 (@FrankH2H) August 14, 2020

Pues esas palabras compartidas en El Chiringuito han tenido mucha relevancia en España, aunque con el partidazo que jugó Bayern Múnich no parece anormal que un futbolista protagonista tenga un sentimiento así al vencer a un club que llegó a ser el mejor del mundo hace unos años.