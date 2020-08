‘Yo solo llevo seis u ocho meses’: Quique Setién le respondió a Piqué

La travesía de Quique Setién al frente del Barcelona parece haber llegado a su fin. Sin Liga, Copa del Rey y ahora, de manera humillante, de la Champions League.



Aunque mucho se habla sobre su futuro, el ex-Real Betis aseguró en rueda de prensa que esa decisión “no depende de mí”, dejando claro que no va a renunciar al cargo, y se sacó presión al afirmar que “llevo solo seis u ocho meses”.

Respecto a la derrota por 2-8 frente al Bayern, el estratega comentó: “Es una derrota tremendamente dolorosa, creo que son demasiados goles, muchos de ellos es verdad que los han merecido. El equipo se ha visto desbordado en ocasiones, han tenido mucha efectividad. Hemos empezado bien pero la contundencia de este equipo nos ha superado”.

En este sentido fue preguntado por las declaraciones de Piqué, solicitando un cambio total en la estructura del equipo, y expresó: “No voy a entrar en eso, llevo solo seis u ocho meses y, cuando hace una reflexión de estas algo tendrá de cierto. La realidad es que hay una frustración enorme y solo quedan sacar conclusiones y tomar decisiones pensando en el futuro”.

Respecto a si continuará o no a cargo del equipo blaugrana, Setién afirmó: “Ahora es todo muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. No depende de mí, hay que tener una reflexión como corresponde teniendo en cuenta la situación y la importancia que supone esta derrota tan humillante y dolorosa... Ya no sólo me preocupa mi futuro, sino que es una derrota muy dolorosa para el club y la afición”.



En cuanto a la afición culé, el estratega fue claro en que “no hay mensaje constructivo que pueda servir ahora mismo” y tan solo se limitó a reflexionar en que se debe “pensar que el futuro será mejor. Debemos recuperarnos de la imagen que hemos dado hoy, pensando en el futuro”.