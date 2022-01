Barcelona no puede inscribir: aún así Laporta reveló ‘fichajes top’

No parece haber una línea clara en el Barcelona respecto a la política de fichajes a futuro. Mientras el director de fútbol manda un mensaje de austeridad, el presidente habla de fichajes de primerísimo nivel...



El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, explicó que los agentes de Ousmane Dembélé, cuyo contrato con el Barcelona finaliza el próximo mes de junio, saben "muy bien cuál es la posición del club" y avisó de que las negociaciones para renovar al jugador francés "no se pueden dilatar mucho más" en el tiempo.



En la rueda de prensa telemática para presentar a Ferran Torres como nuevo jugador azulgrana, tanto el ejecutivo de la entidad como el presidente Joan Laporta han repasado algunos de los nombres propios de la actualidad azulgrana.

Uno de ellos es Ousmane Dembélé, que cuando en las últimas semanas parecía que las negociaciones para su renovación con el Barça estaban encauzadas, sus agentes no aceptaron la propuesta del club en la última reunión celebrada hace una semana. En este sentido, Alemany desmintió que este lunes esté prevista otra reunión con los representantes del internacional francés.



"Tenemos contactos desde hace cinco meses con sus agentes. Saben cuál es la posición del club y hemos tenido mucha paciencia. Saben muy bien lo que nosotros queremos, que se quede, y por lo tanto es un tema que no se puede dilatar mucho más. Ellos saben todo el escenario", manifestó el director del fútbol del club azulgrana.



En este sentido, añadió que el club está "esperando una respuesta" por parte del jugador y, si bien no dio pistas sobre la posibilidad de que pueda entrar en alguna operación en el presente mercado de invierno, subrayó que la entidad "tiene muy claras" las medidas a tomar en el caso de que no renueve.



La renovación de Dembélé y la salida de otros jugadores condiciona las posibles incorporaciones en el mercado de invierno para mejorar el equipo entrenado por Xavi Hernández. De hecho, el Barcelona no tiene margen salarial suficiente para incorporar a Ferran Torres.



"Con Dani Alves tenemos margen suficiente para inscribirle. La incorporación de otros fichajes dependerá de otras salidas. Con Ferran (Torres) hemos hecho una excepción. Cuando hagamos efectivas las salidas, decidiremos si podemos incorporar a alguien más", admitió Alemany.

Por otro lado está Laporta, quien subrayó que la dirección deportiva "no cesa en el objetivo de construir un gran equipo". Ya empieza la polémica y para muchos el ‘populismo’ del presidente.



Preguntado por si el Barcelona está en disposición de abordar el fichaje de Erling Haaland, uno de los nombres más codiciados del mercado, Laporta dijo que "todo es posible", aunque en ningún momento mencionó el nombre del delantero del Borussia de Dortmund.



"El Barça continúa siendo una referencia en el mercado del fútbol. Todos los jugadores contemplan la posibilidad de venir al Barça. Tenemos que trabajar muy bien teniendo en cuenta todos los parámetros, deportivos y económicos. Estamos progresando bien y todo es posible", zanjó el máximo mandatario azulgrana.



Y complementó con lo siguiente: “Todo el mundo debería prepararse, regresamos con grandes jugadores del mercado. El Barça está de vuelta”.



El problema es que precisamente para el Barcelona las grandes contrataciones traen dos problemas: no hay dinero suficiente para “romper el mercado” y en caso de hacerlo pasaría lo mismo que con Ferrán, la masa salarial está sobre las nubes y casi ningún jugador de ficha alta tiene una salida clara, solo rumores...