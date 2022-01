Joven figura de Barcelona saldría por falta de dinero: Borré lo espera

A pesar de la millonaria contratación de Ferrán Torres, el FC Barcelona sigue teniendo graves problemas financieros. Un ejemplo de ello, lo ocurrido recientemente con una de sus jóvenes estrellas.

Según informaron los medios españoles, el cuadro blaugrana no tiene cómo pagar el fichaje de Yusuf Demir, extremo de apenas 18 años que tuvo buenas presentaciones a lo largo de la temporada.



La situación es así: el jugador llegó cedido con opción de compra a territorio español desde el Rapid Viena austriaco. Una de sus cláusulas decía que en caso de disputar diez partidos o más, el Barcelona debía pagar obligatoriamente 10 millones de euros por su fichaje.



Hasta el momento, Demir suma nueve partidos, pero la entidad culé no tiene cómo hacerse cargo del monto. Aunque no parece mucho, la idea es no comprometerse y dejarlo ir a pesar de su gran talento.



El pasado 28 de diciembre, el medio ‘Mundo Deportivo’ confirmó que el austriaco de padres turcos no será comprado y por ello ha dejado de entrenarse a la par del equipo. Así mismo, se supo que Barcelona le dio un permiso especial para que pudiese negociar con otro equipo, pues de lo contrario pasaría el primer semestre del 2022 sin actividad.



La buena noticia para Yusuf es que desde Alemania tendría tres opciones de renombre: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y el Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré.