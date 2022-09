La Premier fue la que más gastó: LaLiga y Barcelona no se quedan atrás

Terminó el mercado de fichajes, uno con piezas y nombres importantes a lo largo de los meses en la que la ventana estuvo abierta. Las cinco grandes ligas del mundo se divirtieron constantemente buscando la manera de fichar jugadores y no descansaron para reforzarse de la mejor manera. No descansaron, y es que es real, pues el Barcelona en LaLiga tuvo que esperar hasta las 23:58 hora de España para firmar a dos jugadores, uno ya inscrito, el otro que esperará un tiempo más como Héctor Bellerín y Marcos Alonso.

Manchester United realizó uno de los fichajes más importantes y costosos en el mercado. Ficharon a Antony en 100 millones de euros. Con jugadores como Erling Haaland al Manchester City, la Premier League ganó mucho, y eso es muestra de la evolución en el mercado, superándose con un increíble gasto de más de 2,100 millones a lo largo de las operaciones de los 20 clubes. Chelsea también sorprendió con Wesley Fofana poniendo 81 millones sobre la mesa al Leicester City.



La Ligue 1 también gastó mucho con un Paris Saint-Germain y un Olympique de Marsella que mejor se armaron. Gastaron millonadas, y a falta de horas para finalizar el mercado, los parisinos se llevaron a dos volantes como Carlos Soler y Fabián Ruiz. El torneo francés es el segundo que más gastó después de la Premier con más de 1,500 millones de euros. Seguido, la Serie A de 750 millones y cuarto aparece LaLiga con una cifra cercana a los 500 millones de euros. Por su parte, la Bundesliga fue última con 484 millones.



La Bundesliga fue la que menos gastó. Más allá del fichaje de Matthijs De Ligt por el Bayern de Múnich que costó 70 millones de euros, no hay una operación tan costosa en esta presente ventana veraniega. Así finalizaron las demás ligas este mercado de fichajes.



Unas últimas horas revolucionadas con Héctor Bellerín y Marcos Alonso que llegarán a coste cero, Pierre-Emerick Aubameyang por 12 millones de euros y Justin Kluivert al Valencia por 15 millones poco antes del límite de fichajes antes de las 23:59 de la noche en España. Un resumen de la ventana veraniega en LaLiga habla de más de 161 incorporaciones nuevas, y pese a los problemas económicos, no solo de todos los equipos, sino del Barcelona, que irónicamente fue el club que más gastó (153 millones de euros) con jugadores como Robert Lewandowski y Jules Koundé.



Real Madrid, por su parte fichó a Antonio Rüdiger que llegó gratis y Aurélien Tchouaméni que fue el fichaje más costoso al pagar 80 millones de euros. A su vez, aunque LaLiga no les llega a los tobillos a la Premier, Ligue 1 y Serie A en gastos, ha encontrado una buena suma de ingresos que equivalen a 451 millones de euros ingresados, eso se debe a Casemiro, Alexander Isak, Diego Carlos, entre otros. Así finalizó el mercado de fichajes. España se mantiene, algo lejos de las ligas reinantes, pero apretó fuerte, sobre todo en el último día de fichajes.